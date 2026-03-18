【モデルプレス＝2026/03/18】セブン-イレブンでは、2026年3月30日週よりパンカテゴリーの品揃えを大幅に見直す新たな「パン戦略」を順次展開する。手頃な価格でお腹を満たせるボリューム満点の商品から、市場トレンドを取り入れた専門店品質に挑む商品まで、消費者の多様なニーズに応えるラインアップを拡充していく。【写真】セブン‐イレブンのパンラインナップ◆春の“パン戦略”始動今回パンカテゴリーにおいて、“安くてずっ