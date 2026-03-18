【モデルプレス＝2026/03/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が3月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親に施したネイルを公開した。【写真】「今日好き」出身17歳美女「セルフとは思えないほど綺麗な仕上がり」母親に施したジェルネイル◆土屋惺来、母親へのセルフネイルを披露土屋は「ままにジェルネイルした