【モデルプレス＝2026/03/18】歌手でタレントの中川翔子が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども部屋を公開し、反響が寄せられている。【写真】40歳双子出産タレント「充実っぷりがすごい」おもちゃに囲まれた子ども部屋◆中川翔子、おもちゃに囲まれた子ども部屋を披露中川は「おもちゃ天国になりはじめた」とつづり、子ども部屋の様子を投稿。カラフルなおもちゃやぬいぐるみが並ぶ室内で子どもが寝転んでいる様子