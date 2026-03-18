【モデルプレス＝2026/03/18】女優の仲里依紗が3月18日、東京・銀座のNISSAN CROSSINGで開催された「仲里依紗とROOXのあがルークス祭り」メディア取材会に出席。自身のこだわりが詰まった空間をアピールした。【写真】仲里依紗、美人妹とランウェイ◆仲里依紗、銀座に“ピンク空間”プロデュース本イベントでは、日産自動車の新型「日産ルークス」と仲のプロデュースブランド「RE.（アールイードット）」がコラボレーション。会場