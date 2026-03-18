【モデルプレス＝2026/03/18】特撮テレビドラマ「機界戦隊ゼンカイジャー」（テレビ朝日／2021年）でヒロインを演じた女優の森日菜美が3月16日、自身のInstagramを更新。制服姿のオフショットを公開し、注目を集めている。【写真】24歳戦隊作品ヒロイン「現役JKかと」ミニスカ制服姿で美脚際立つ◆森日菜美、制服姿で美脚公開森は、同日に自身が出演していたフジテレビ系バラエティー番組「呼び出し先生タナカ」が最終回を迎えたこ