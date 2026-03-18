名古屋市北区で17日、道路を歩いて渡ろうとしていた83歳の女性が軽自動車にはねられ、搬送先の病院で死亡しました。警察によりますと、17日午後5時40分ごろ、北区如意で近所に住む惣洞和江さん(83)が片側1車線の道路を歩いて横切ろうとした際、右から走ってきた軽自動車にはねられました。惣洞さんは胸を強く打ち、意識不明の状態で病院に運ばれましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。軽自動車を運転していた守