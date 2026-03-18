3連休は、ほぼ全国で晴れて、行楽日和となるでしょう。連休明けから月末にかけて、天気が短い周期で変化します。雨の日も気温は高めで、桜が足早に咲き進むでしょう。1週目:3連休は日差し暖か広い範囲で行楽日和に春らしく、低気圧と移動性の高気圧が日本付近を交互に通ります。明日19日(木)は、朝のうちまでは広く雨が降りますが、西から天気が回復します。20日(金・祝)から22日(日)にかけて、ほぼ全国で晴れて、屋外のレジャー