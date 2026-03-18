アジア株原油高一服に安堵も懸念晴れずラリジャニ氏殺害で報復懸念 東京時間11:02現在 香港ハンセン指数 25816.85（-51.69-0.20%） 中国上海総合指数 4049.07（-0.84-0.02%） 台湾加権指数 34301.89（+465.32+1.38%） 韓国総合株価指数 5842.41（+201.93+3.58%） 豪ＡＳＸ２００指数 8634.70（+20.42+0.24%） アジア株はまちまち、原油高一服と米株続伸に安堵。ただ、米イラン戦争