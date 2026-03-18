日本ハム・新庄剛志監督が１７日、エスコンフィールドで行われたＤｅＮＡとのオープン戦後に取材対応。ＷＢＣ日本代表に選出されていた伊藤大海投手について語り、反響を集めた。伊藤は準々決勝のベネズエラ戦で決勝３ランを浴び敗戦投手に。誹謗中傷なども受け、メンタル面を含めて状態が懸念されていた。だが、同日、日本ハムの練習に合流した伊藤は敗戦直後に新庄監督からメッセージが届いていたことを明かし、「向こうでゲ