アンジャッシュ・渡部建が１４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新した。ゲストは、プロ野球・ヤクルトで活躍し、ゴールデングラブ賞１０回を記録した名手・宮本慎也氏。２００５〜０８年に日本プロ野球選手会会長も務めた有識者に今後の日本球界の展望などを聞いた。宮本氏は「もう、本当、大局を見たらプロ野球は今、本当に変えどきですよ。もう、よく考えないと。例えばポスティング行きました。