■MLBオープン戦ドジャース−ロイヤルズ（日本時間18日、アリゾナ州サプライズ・スタジアム）ドジャースの佐々木朗希（24）がロイヤルズとのオープン戦に登板し、3回途中、1安打無失点4四球で一度降板。“特別ルール”で再び登板するも2ランを浴びるなど、開幕ローテ入りに向けてアピールならず。今季、オープン戦は3度目の登板。ここまで2試合で1勝0敗も、いずれも初回に失点。11日にはOP戦ではないが、ホワイトソックスのマイ