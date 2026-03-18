『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】リチウムイオン電池「可燃ごみ等に入れないで指示に従って、廃棄してくれると嬉しいです！」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「充電するものは、ほとんどリチウムイオン電池が使われています！」と投稿。続けて「最近、回収を始めた自治体もありますので、