JR高山線は猪谷駅と岐阜県の杉原駅との区間で、線路のトラブルのため、きょうは終日運行を見合わせます。JR東海によりますと、富山と岐阜の県境近くにある、富山市加賀沢の高山線・第2宮川橋りょうで、橋脚周辺の地盤が川の流れで掘られる「洗堀」の現象が確認されたことから、きょうの始発からこの区間の運行を見合わせています。このため、富山まで直通運転している特急「ひだ」はきょう上下あわせて8本の、富山・高山間を区間運