福本莉子が主演を務めるNHKの連続ドラマ『勿忘草の咲く町で 〜安曇野診療記〜』が、2026年6月28日午後10時から放送開始となる。信州・安曇野の小さな病院を舞台に、看護師と医師が患者一人一人と向き合う姿を描くヒューマンドラマで、地域医療と終末期医療の現実に迫る作品だ。【写真】新人研修医を演じる菅生新樹物語の中心となるのは、若手看護師・月岡美琴と新人研修医・桂正太郎。美琴役の福本は、「私が演じさせていただ