侍ジャパンの一員としてWBCに出場したロッテの種市篤暉投手が18日、チームに合流した。阪神とのオープン戦前の練習に参加し、強めのキャチボールを行うなど調整。「体はそこまで問題なく動けましたし、今日は『汗を流す程度でやってくれ』ということだったので、また明日から、しっかり動こうかなと思っています」と話した。WBCでは3試合に登板して4回を1安打1失点、7奪三振と活躍。メジャー志向を持つ右腕は「やっぱりメジャ