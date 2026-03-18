俳優で歌手の北山宏光（４０）が、２２日放送のテレビ東京で初の冠番組となる同局系ゴルフエンターテインメント番組「北山宏光のゴルフＰＡＲっといこうぜ！」（日曜、後４・００）に出演することが１８日、分かった。プライベートでも親交が深いという俳優・三浦翔平も出演。北山、三浦がリーダーとなり、豪華ゲストとともにチーム対抗戦を繰り広げる。対決には、武井壮、ＢＡＬＬＩＳＴＩＫＢＯＹＺの砂田将宏、お笑いコン