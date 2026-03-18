育児ノイローゼの奥さんを、さらに追い詰める旦那さんもいるようです……。今回は、奥さんを守ったあるお義母さんのエピソードをご紹介します。母親は自分を犠牲にすべき？「育児ノイローゼのようになっていた頃、夫から『自分の子どもを可愛がれないなんて、母親なのにおかしい』と責められました。ワンオペで必死に子どもと向き合ってきたのに、何もしてくれない夫からそんなことを言われるなんて……。夫は、義母にも私の様子が