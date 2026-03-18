【最終話】 3月18日 公開 最終話「大きいムキムキ小さいむちむち」を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月18日 、檜原フキ氏によるマンガ「大きいムキムキ小さいむちむち」最終話「大きいムキムキ小さいむちむち」をヤンマガWebにて公開した。 付き合いだしてかなりの時間が経った2人。片岡は椎名と“もう1つ先の段階”にいくためにあるお願いをする。そのお願いの内容は……。 □ヤンマガ