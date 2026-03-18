「あなたの個人情報が悪用されている」などといううその電話をきっかけに、由利本荘市に住む80代の女性が現金500万円をだまし取られました。由利本荘警察署の調べによりますと、先月7日、由利本荘市に住む80代の女性の自宅に、東京日本郵便カスタマーサポートの職員を名乗る男から電話がありました。男は「あなたの個人情報が悪用されて勝手に荷物が送られている」などと話したあと、沖縄県警の警察官を名乗る男に電話