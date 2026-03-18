交通違反を取り締まるいわゆる“青切符”の制度が、来月から自転車にも適用されるのを前に、秋田市で街頭指導が行われました。「イヤホン着けて…4月1日から青切符、自転車の青切符導入なるのわかりますか？携帯電話とかイヤホンが違反になってきますので」街頭指導は、通勤・通学の時間帯にあわせて行われました。道路交通法が改正され、交通違反の際に交付される“青切符”の制度が、来月から自転車にも適用されます。これまで指