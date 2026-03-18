名古屋市東区の新築マンションの工事現場で爆発があり、1人が病院に運ばれました。 【画像】激しい音と共に煙が…名古屋の新築マンション工事現場で“爆発” ｢地震かと思った…｣ 1人を搬送 アセチレンガスのボンベが破損しガス漏れか 爆発した瞬間の映像には、激しい音と共に煙が確認できます。爆発が起きたのは、名古屋市東区橦木町の新築マンションの工事現場で、きょう午前8時20分ごろ、相次いで119番通報がありました。 「