経営が慢性的に苦しい千葉県の銚子電気鉄道（銚電）にとって強力な助っ人が登場!?銚電とJR東日本が共用する銚子駅近隣に建つ「ホテルルートイン銚子駅西」で、銚電バージョンの宿泊プランが発売された。銚電セットプランで宿泊すると、オリジナルデザインの弧廻（こまわり）手形がもらえる。弧廻手形とは銚電の１日乗車券。銚子〜外川6.4キロを結ぶ銚電の路線が弓のような湾曲線を描くことに由来するネーミングで、開業70周年の199