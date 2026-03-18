3月17日（現地時間16日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第21週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。 10日から16日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチ（通算17度目）、イースタン・カンファレンスではマイアミ・ヒートのバム・アデ