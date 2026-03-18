3月17日、トルコでの「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」は大会最終日を迎えた。 女子日本代表（FIBAランキング11位）は日本時間20時30分から行われた試合でアルゼンチン代表（同27位）と対戦。平下愛佳（トヨタ自動車アンテロープス）の5本を筆頭に、チーム全体で14本の3ポイントシュートを53.9パーセントの確率で沈め、83－39で大会2勝目