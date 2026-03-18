ネットプロテクションズホールディングスが一時ストップ安の水準となる前営業日比８０円安の３７１円に売られた。同社は１７日の取引終了後、同日付で訴訟を提起されたと発表。これを嫌気した売りが膨らんだ。決済サービス「ＮＰ後払い」及び「ａｔｏｎｅ」などを展開する同社の利用規約の一部条項について、特定非営利活動法人の消費者機構日本（東京都千代田区）より、消費者契約法に違反し無効であるとの指摘を受