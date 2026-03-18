出光興産が大幅続伸している。１７日の取引終了後に、液化天然ガス（ＬＮＧ）事業を行うイギリスのミッドオーシャン・エナジー社に対し、５億ドルの出資を行うと発表しており、事業への本格参入を好感した買いが入っている。 ミッドオーシャン社は、世界有数のエネルギー・インフラ分野における機関投資会社である米国のＥＩＧが設立及び運営するＬＮＧ事業会社で、オーストラリアやカナダ、