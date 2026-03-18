映画『ズートピア2』の国内興行収入が150億円を突破、洋画作品として『アナと雪の女王』（2014年）から12年ぶりの快挙となった。しかし、ディズニーはまだまだ止まらない。2026年、ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』に続くのは、『プラダを着た悪魔2』や『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』、『トイ・ストーリ}