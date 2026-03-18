千代田化工建設が動兆しきり、一時１５．７％高の１２１３円と急騰を演じ、スタンダード市場の値上がり率上位に食い込んだ。三菱系のプラント建設大手で液化天然ガス（ＬＮＧ）プラントを強みとするが、水素分野への展開力も際立っている。特に独自の脱水素触媒を用いた水素を輸送・貯蔵する「ＳＰＥＲＡ（スペラ）水素技術」で実績を重ねている。 １７日取引終了後には、トヨタ自動車と協業で、水を電気分解して水素