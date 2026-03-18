ＱＰＳホールディングスが急反騰。株価は一時前日に比べ１２％を超える上昇となった。ＳＭＢＣ日興証券は１７日、同社株の投資評価は３段階で最上位の「１」を継続するとともに、目標株価を２６００円から４４００円に引き上げた。米国の対イラン戦争もあり国防における地球観測衛星の重要性が再認識されており、米国の次世代ミサイル防衛構想「ゴールデン・ドーム」への日本企業の参画期待もあり、高マルチプ