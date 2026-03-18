Marshallが、パーティースピーカーの新モデル『Bromley 450』を3月17日よりmarshall.comにて発売することを発表した。価格は119,990円（税込）。家電量販店では4月下旬より販売開始予定となる。 【画像あり】『Bromley 450』外観・使用イメージ 『Bromley 450』は、2025年9月に発売された『Bromley 750』の特徴を引き継ぎながら、よりコンパクトで持ち運びやすい仕様に仕上げたモデルだ。