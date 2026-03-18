FC東京は17日、交通事故の発生を報告した。クラブによると、事故が起きたのは17日の午前8時50分頃。FW仲川輝人の運転する普通乗用車が武蔵野市のけやき橋西交差点を右折する際に、交差点内を通行する自転車と接触したようだ。事故発生後は、速やかに警察等関係各所に連絡をして、対応が行われている。なお、相手や仲川本人にもこの事故による怪我はないようだ。クラブは同件を受けて「関係のみなさまにご迷惑をお掛けしま