肉なしでボリューム満点「カレー風味の厚揚げ南蛮」【コスパ食材のおかず】【画像で確認】コスパ食材の組み合わせで「栄養たっぷりメインおかず」バリエ13品さまざまな食品の価格が上がっている今、家計を助けてくれるのがコスパ食材です。栄養価にも優れた複数のコスパ食材を組み合わせれば、栄養豊富でおいしいおかずが廉価に出来上がります。今回紹介するのは、厚揚げをメインに、卵などのサブ食材でさらに食べごたえと風味を増