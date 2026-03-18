韓国警察が旧日本軍慰安婦被害者の名誉を毀損した疑いがある保守系市民団体の代表に拘束令状を請求した。【写真】「まるで中世」慰安婦を“売春”と表現して起訴された韓国元教授3月16日、韓国警察によるとソウル瑞草（ソチョ）警察署は今月13日、保守系市民団体「慰安婦法廃止国民行動」の代表であるキム・ビョンホン氏に対し、死者名誉毀損および情報通信網法上の名誉毀損、児童福祉法違反の容疑で拘束令状を請求し、検察の判断