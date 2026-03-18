BE:FIRST（ビーファースト）のSOTA（ソウタ）がキュートな表情を見せるオフショットが公開され、「可愛すぎる」と話題を集めている。 【写真】BE:FIRSTソウタの唇尖らせオフショット【動画・写真】BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」MV＆関連ショット①～③ ■BE:FIRSTソウタが両手を頬に添えてポーズ BE:FIRSTは、新曲「BE:FIRST ALL DAY」を3月16日に配信リリース。「生涯BE:FIRST