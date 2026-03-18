令和アカウンティング・ホールディングス [東証Ｇ] が3月18日昼(11:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の16.2億円→19.9億円(前期は14.7億円)に22.2％上方修正し、増益率が10.2％増→34.7％増に拡大し、従来の6期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8億円→11.6億円(