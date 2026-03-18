18日前引けの日経平均株価は5日ぶり反発。前日比1198.05円（2.23％）高の5万4898.44円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1414、値下がりは138、変わらずは34と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を327.57円押し上げ。次いでＳＢＧ が153.22円、東エレク が99.27円、ＴＤＫ が45.63円、三菱商 が42.32円と続いた。 マイナス寄与度は38円