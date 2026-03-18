18日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1076、値下がり銘柄数313と、値上がりが優勢だった。 個別では多摩川ホールディングス、明海グループが一時ストップ高と値を飛ばした。大成温調、暁飯島工業、林兼産業、ベクターホールディングス、チムニーなど26銘柄は昨年来高値を更新。山王、千代田化工建設、日建工学、加地テック、大和自動車交通は値上がり率上位に買われた。