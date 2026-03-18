18日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比30.2％増の2079億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同33.3％増の1621億円だった。 目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル が8.27％高、ＮＥＸＴエネルギー資源 が5.14％高、ＮＥＸＴ電力・ガス電力・ガス が5.04％高、ＮＥＸＴ