18日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数383、値下がり銘柄数155と、値上がりが優勢だった。 個別ではＶＡＬＵＥＮＥＸがストップ高。インフォメティス、ＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙは一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス、ブレインズテクノロジー、ＱＰＳホールディングス、タカヨシホールディングスは昨年