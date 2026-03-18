22日、阪神競馬場で第74回（GII、芝3000m）が開催。昨年の目黒記念勝ち馬のアドマイヤテラ、白富士Sを勝ち現在3連勝中のダノンシーマ、日経新春杯2着のファミリータイム、重賞2勝シュヴァリエローズなどが出走予定。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■有馬記念組は無条件で買い 天皇賞・春に向けた前哨戦として74回を数える本レースは、春の