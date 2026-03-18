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18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 9679424.4 50100 ２. 日経Ｄインバ 23729 109.84678 ３. 日経ベア２941948.3 115.0 ４. 野村日経平均896912.1 57030