今週は天皇賞（春）へ向けた重要な前哨戦、第74回（GII、芝3000m）が阪神競馬場で行われる。今年は、昨年の目黒記念を制したアドマイヤテラをはじめ、菊花賞5着のレッドバンデ、日経新春杯2着のファミリータイムや、万葉Sを制したアクアヴァーナル、昨年の日経賞覇者マイネルエンペラーに、GII2勝のシュヴァリエローズなど、登録馬11頭ながら抜けた存在がいない混戦模様だ。そんな中、重賞初挑戦の上がり