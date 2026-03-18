自治体主導での赤ちゃんポストや「内密出産」の設備運用を目指す大阪府泉佐野市が、内密出産を希望する女性が出産前後に滞在するシェルターの整備を進めることが18日、市への取材で分かった。民家を改修し、同時に3人程度の滞在を可能とする。内密出産は、病院以外に身元を明かさずに出産する取り組み。市は赤ちゃんポストとともに、2026年度中の設備の運用開始を目指している。シェルターでは、内密出産の女性が一時的に滞在