お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史が１７日、テレビ朝日系「ロンドンハーツ」のラブマゲドンに参加。自分のＰＲ箇所を告白するも、女性タレントたちがドン引きした。この日は、男性芸人と女性タレントが好きな人を指名する人気企画「ラブマゲドン」を放送。男性が１人多いため、必ず男性があまるという人数構成になっている。一巡目でエバースの佐々木はみりちゃむを指名。「ギャル好きではありますし、収録が始まる前にあ