お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が、17日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜2時17分）にゲスト出演。相方梶原雄太が同期に敵対心を抱かれる理由を分析した。ダイアンとキングコングは大阪NSC（吉本総合芸能学院）22期生の同期。同期の中で最も早く売れたキングコングについて、津田篤宏は「西野はずっと変わらない。梶原（雄太）はどっかずっと、上からの人やん」と違いを評した。納得がいかない様子の