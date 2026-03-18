お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が17日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。日本テレビ系「11PM」に出演していた大橋巨泉さんの思い出を語った。太田が大橋さんを題材としたリスナーメールを読み上げると「よく覚えているのが、11PM、子供の頃見てて」と当時を回想。「ON（王貞治さんと長嶋茂雄さん）がまだ現役時代だよ。たまに呼んだんだよ、巨泉さん