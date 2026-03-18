ドジャース専門メディア「ドジャース・ネイション」は１７日（日本時間１８日）、ドジャースの大谷翔平投手（３１）の今季の登場曲を予想した。開幕が２６日（同２７日）に迫る中、大谷は今季の登場曲を明かしていない。２０２５年はマイケル・ブーブレの「ＦｅｅｌｉｎｇＧｏｏｄ（フィーリング•グッド）」、２０２４年は自身の愛称「Ｓｈｏ（ショー）」とかけたルーペ・フィアスコの「ＴｈｅＳｈｏｗＧｏｅｓ