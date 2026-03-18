長嶋茂雄さんの追悼展「長嶋茂雄追悼展ミスタージャイアンツ不滅の背番号『３』」が１８日、東京・日本橋高島屋Ｓ．Ｃ．本館８階ホールで開幕した。会場ではジャイアンツＯＢの原辰徳氏、斎藤雅樹氏、元木大介氏がトークイベントに登壇し、在りし日の長嶋さんを振り返った。原氏は「ミスター長嶋さんっていうのは、無邪気に野球少年だし、その中でとても大人だったし、あるいはお茶目な部分もある。そういう意味では、我