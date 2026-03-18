川尻将由監督の初⻑編アニメーション映画『CHERRY AND VIRGIN』が、2027年に全国公開されることが決定。あわせて、シーン写真6点と最新映像が公開された。【動画】ささやかながらも思わぬ大事件が『CHERRY AND VIRGIN』最新映像本作は、短編デビューアニメーション映画『ある日本の絵描き少年』（2018）で第40回ぴあフィルムフェスティバル準グランプリ、第23回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞、第74回毎