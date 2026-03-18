俳優の鈴木亮平が主演を務めるドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）より、脚本を手掛ける黒岩勉のインタビューが到着。本作で描きたかったテーマや、撮影現場での裏話、最終章に向けての見どころなど、脚本を手掛けた黒岩ならではの視点で、本作の魅力を余すところなく語った。【写真】ここ夫婦だったの!?鈴木亮平＆戸田恵梨香の“シンクロ”シーン本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピー